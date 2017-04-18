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طفلة تعرب عن حبها للسيسي.. ومحافظ جنوب سيناء: «ابني متجوز بنته»

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طفلة تعرب عن حبها للسيسي.. ومحافظ جنوب سيناء: «ابني متجوز بنته» طفلة تعرب عن حبها للسيسي.. ومحافظ جنوب سيناء: «ابني متجوز بنته»

التحرير

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كتب - مايكل سمير

حضر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات حملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بشرم الشيخ تحت رعاية مؤسسة "ريهام" للأعمال الخيرية، وجمعية "شباب ".

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وقال "فودة"، خلال المؤتمر الصحفي، إن مدينة شرم الشيخ شهدت أعمال تطوير أبرزها السوق الجديد وشارع السلام، مؤكدا تبنيه شعار "نحن نستطيع"، ووعد المحافظ بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإهداءهم رحلة كل عام.

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ووجه المحافظ رسالة لذوي الاحتياجات الخاصة قائلا: "انتم اللي تدوني الأمل وجاي أخد منكم الطاقة الإيجابية والموعظة ووشكم هيبقى حلو على المدينة، وربنا هيكرمنا بيكم وهيكرم المدينة بيكم"، واصفا تحمل أسرهم والقائمين على رعايتهم بـ"العمل البطولي".

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وخلال المؤتمر الصحفي، أعربت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة عن حبها الشديد للرئيس عبد الفتاح "أنا بحب السيسي أوي ومتابعاه على طول"، فمازحها المحافظ قائلا: "ابني متجوز بنته وعنده حفيدة زي القمر".

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من ناحية أخرى، أكد المحافظ أن هناك عدد كبير من الخطط لتطوير شرم الشيخ، لافتا بأنه سيقوم بعمل ممر مشاة عالمي، إضافة إلى تحويل خليج نعمة لشكل تاني.

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