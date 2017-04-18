تأجيل دعوى القمح الملوث بالأرجوت لـ 2 مايو المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى سحب اختصاصات الحجر الزراعي، وذلك لجلسة 2 مايو المقبل للرد.

وأقام فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، دعوى لوقف قرار مجلس الوزراء الخاص بسحب اختصاصات الحجر الزراعي، وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12585 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء بصفته، موضحة أن القرار يتعارض مع الدستور المصري، وهو ما يؤكد بطلان العمل به، مطالبا بسرعة إلغاء قرار رئيس الحكومة، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة مثل القمح المصاب والملوث بفطرالأرجوت وحشيشة الأمبروزنا، كاشفا عن أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق وأن سمحتا بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.