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هشام والي: إهمال آثار الفيوم في رقبة الوزير

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هشام والي: إهمال آثار الفيوم في رقبة الوزير هشام والي: إهمال آثار الفيوم في رقبة الوزير

التحرير

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تقدم النائب هشام والي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه بشأن «التدهور والإهمال الذي تتعرض له الآثار بالفيوم».

وأوضح في الطلب المقدم منه، اليوم، الثلاثاء، ضد وزير الآثار أنه على أنقاض مدينة فارس الآثرية والتي تعرف بكيمان فارس حاليا، أقيمت جامعة الفيوم والعديد من المباني والعمارات التي أطلق عليها اسم «الكيمان» نسبة إلى «الأكوام العالية التي كان يعيش أعلاها أجدادنا الفراعنة والرومان قبل آلاف السنين حيث شيدوا الثماثيل والمسلات والمعابد».

واستنكر ما تتعرض له هذه المدينة من إهمال، مضيفا «فبرغم هذه القيمة التاريخية العظيمة، وتحول المكان إلى غابة للحشائش ومقلب للقمامة والجيف، حيث تعرضت للإهمال المتعمد من قبل هيئة الآثار بالفيوم والتي تركتها بدون أي اهتمام لتتحول لبؤر للتلوث لما تحتويه من مياه راكدة وحشائش وبوص وغاب, وأصبحت مقالب للقمامة ومصدرا للحشرات ودمرت المياه الجوفية التى تغمر الحمامات الرومانية فيها وأتت على الجدران المتبقيه من هذه الآثار», مشيرا إلى أن ما تتعرض له المدينة مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الوضع الحالي للمنطقة، إلى جانب ضرورة وجود نوع من التوعية الآثرية لسكان المناطق المحيطة بالمناطق الآثرية وضرورة إنشاء متحف بالفيوم كي يتم استيعاب هذه الآثار بدلا من إهمالها ويكون مزارا سياحيا بالمحافظة. وطالب بمساءلة وزير الآثار حو ما تعرضت له مدينة كيمان فارس من إهمال متعمد.

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التحرير

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