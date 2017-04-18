تقرير «الغرفة التجارية» يقارن بين أسعار السلع خلال شهري مارس وفبراير

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كشف تقرير صادر بغرفة القاهرة التجارية، لشهر مارس الماضي، عن ارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بشهر فبراير لعام 2017؛ حيث زادت أسعار الحبوب والبقول بنسبة 23,54% و الزيوت والمسلى 8.%والبقالة 6,8%، والجبن والألبان والبيض 2,5%، والدواجن 2,4 %، واللحوم الحمراء والأسماك 2,8% والخضر الطازجة 10,26 %، والفاكهه الطازجة 3,57%، و المنظفات الصناعية 5,9 % والحديد 8.15%، بينما انخفض سعر الأسمنت 5,5 %.

وأشار التقرير إلى إن اجمالي انتاج الطماطم ارتفع خلال عام 2014-2015 بكمية تصل إلى 8372 ألف طن بإجمالي مساحات مزروعة 501 ألف فدان، وبلغت إنتاجية الفدان 16,7طن وبلغ إجمالى إنتاج الكوسة نحو 375 ألف طن بإجمالي مساحة مزروعة تصل 50 ألف فدان، وكانت إنتاجية الفدان 7,6 طن، وجاء إجمالى إنتاج البطاطس ليحقق 4955 ألف طن بإجمالي مساحات مستزرعة 437 ألف فدان ،وكانت إنتاجية الفدان 11,3 طن، وجاء إجمالي إنتاج البسلة الخضراء 166 ألف طن بإجمالي مساحة مستزرعة 39 ألف فدان بانتاجية 4,2 طن لكل فدان، بينما بلغ إجمالي إنتاج الفاصوليا الخضراء 229 ألف طن بإجمالي مساحة مزروعة 53 ألف فدان بإنتاجية 4,3 طن لكل فدان.

وأكد التقرير إن الموالح من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة في مصر حيث تحتل المرتبة الأولى في إنتاج وصادرات محاصيل الفاكهة وتنبع أهمية تصدير الموالح لتحقيق استفادة من عائدها في سد الفجوة الموجودة في الميزان التجاري المصري.

ولفت التقرير إلى الأسمدة التي تعد من العناصر الهامة وتؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وبالتالى تؤدي إلى زيادة معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى تطور الإنتاج المحلي من الأسمدة بأنواعها حيث شهدت الأسمدة الأزوتية انخفاضًا خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016 وسجلت الأسمدة المركبة الأخرى.

كما أشار التقرير إلى تطور الواردات من الأسمدة بأنواعها المختلفة؛ حيث سجلت الأسمدة الفوسفاتية النسبة الأكبر من الواردات، ثم الأسمدة الفوسفاتية البوتاسية وأسمدة الماغنسيوم، وأخيرًا الأسمدة الفوسفاتية وبالنسبة للصادرات فقد جاءت الأسمدة الفوسفاتية في المرتبة الأولى يليها الأسمدة الأخرى، حيث يتم تصدير كل الإنتاج المحلي منها إلى الخارج.