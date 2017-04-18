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أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار شنقا بالبحيرة.. وزوجها: «حاولت كتير»

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أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار شنقا بالبحيرة.. وزوجها: «حاولت كتير» أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار شنقا بالبحيرة.. وزوجها: «حاولت كتير»

التحرير

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أقدمت سيدة على الانتحار شنقا مستخدمة شال داخل منزلها بقرية الكنج عثمان، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء؛ بسبب مرورها باضطرابات نفسية.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "دنيا"، ربة منزل، مسجاة على سرير إحدى الغرف، وتبين وجود نزيف بالفم والأنف، وأثار خنق بالرقبة وزُرقة بالوجه وسحجة بالكوع الأيمن.

وأمام الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، قال زوجها "حمدي. م"، عامل، إنه عقب عودته من عمله صباح اليوم، فوجئ بزوجته تتدلى من شال ملفوف حول عنقها مثبت بمسمار بحائط غرفة النوم.

وأضاف أنها تعاني من اضطرابات نفسية، ومحاولتها الانتحار عدة مرات مؤخرا، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

 

 

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التحرير

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