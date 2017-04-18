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أبو شقة لـ«التحرير»: خفض سن القضاة ليس مطروحًا

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أبو شقة لـ«التحرير»: خفض سن القضاة ليس مطروحًا أبو شقة لـ«التحرير»: خفض سن القضاة ليس مطروحًا

التحرير

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قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن المجلس تسلم رد مجلس الدولة على تعديلات قانون السلطة القضائية واختيار رؤساء الهيئات، موضحًا أن البرلمان سيلتزم بالدستور والقانون في كافة الإجراءات دون إبداء رأي مُسبق في القضية.

واستطرد أبو شقة في تصريحات لـ"التحرير"، قائلًا: "ما المانع أن يعرض النواب مشروع قانون، ولماذا يمثل ذلك مشكلة حقيقية؟، فهذا مشروع قانون شأنه شأن العديد من مشروعات القوانين التي تُعرض، ويمكن الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها".

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، أننا ملتزمون بالشرعية الدستورية والإجرائية والقانونية فى قانون السلطة القضائية.

وأشار أبو شقة، أن كل من له رأي سيبديه فى هذا الشأن، مضيفاً أن النواب منتخبون من الشعب ويعبرون عن رغباته، وما يرونه فى مصلحة الوطن والمواطن، وسنلتزم به فى نطاق الشرعية القانونية.

ورداً على الجدل الذى أثير بشأن مشروع خفض سن القضاة، قال أبو شقة إن ذلك "ليس مطروحًا فى الوقت الحالي".

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التحرير

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