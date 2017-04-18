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الدولية للهجرة: إنقاذ 9 آلاف مهاجر فى البحر المتوسط خلال يومين

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الدولية للهجرة: إنقاذ 9 آلاف مهاجر فى البحر المتوسط خلال يومين الدولية للهجرة: إنقاذ 9 آلاف مهاجر فى البحر المتوسط خلال يومين

مصراوي Masrawy

إنقاذ مهاجرين فى البحر المتوسط

جنيف- (أ ش أ):

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 9 آلاف مهاجر قد تم إنقاذهم فى البحر المتوسط خلال الفترة من 14 إلي 16 أبريل الجاري، مشيرة إلي أن عدد الوفيات في المتوسط بلغ خلال العام الجارى وحتى الآن 900 حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة - في تقرير لها اليوم، الثلاثاء، بجنيف - أنه تم إنقاذ 8360 مهاجرا في البحر المتوسط من قبل حرس السواحل الإيطالية، إضافة إلى سفن أخرى لمنظمات غير حكومية وسفن تجارية.

وأشارت إلي أن المهاجرين كانوا يسافرون على متن 55 قاربا مطاطيا كل منها يحمل ما بين 110 إلى 150 شخصا، إضافة إلى 3 قوارب خشبية تحمل 200 و250 و500 شخصا على التوالى، لافتة إلي أنه تم نقل من تم إنقاذهم من المهاجرين إلى مواقع مختلفة فى إيطاليا.

وكشفت المنظمة أنه ومنذ بداية العام الحالى فقد وفد 32 ألفا و800 مهاجر إلى إيطاليا، متوقعة أن يصل إجمالى الوافدين إلى حوالى 36 ألفا خلال اليومين المقبلين.

كما أشارت إلى أن ظروف تحسن الجو ربما تحفز المهربين على وضع أكبر عدد من المهاجرين على متن القوارب المكتظة وإرسالهم إلى البحر، مؤكدة أن الغالبية العظمى من عمليات الإنقاذ وقعت قبالة الساحل الليبى، لافتة إلي أن حوالى 90% من حالات الوفاة حدثت على الطريق بين ليبيا وإيطاليا.

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مصراوي Masrawy

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