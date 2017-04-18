لمنع الاختناق المروري.. إنشاء سوق جديد بـ"قوصية" أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي: "إنه سيجري نقل سوق الباعة الجائلين الكائن بمنطقة ميدان الرعاية، والذي يتسبب في حدوث اختناق مروري بالمنطقة، واختيار منطقة بطن الترعة القديمة لإنشاء سوق حضاري يضم الباعة، مؤكدة أن هذا سيساهم في القضاء على الازدحام بالمنطقة".

وأضافت، أنه تقرر بالفعل البدء في إنشاء الباكيات الخاصة بالسوق الجديد، وإنشاء 98 باكية بتكلفة 60 ألف جنيه، منوهة إلى الانتهاء من إنشاء هذه الباكيات وتسكين الباعة الجائلين الموجودين بمنطقة ميدان الرعاية خلال شهر.

من جانبه، أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في بيان، وجود خطة زمنية للقضاء على التخطيط العشوائي للأسواق، وانتشار الباعة الجائلين بشوارع المدن؛ الأمر الذي يتسبب في حدوث اختناق مروري وتعطيل حركة المارة.

وأشار المحافظ، إلى حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والمدن لإنشاء أسواق حضارية للباعة الجائلين، بعيدًا عن الكتلة السكنية.