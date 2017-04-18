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إغلاق 3 مزارع دواجن بالمنوفية

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إغلاق 3 مزارع دواجن بالمنوفية إغلاق 3 مزارع دواجن بالمنوفية

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الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، على إغلاق 3 مزارع دواجن بالباجور والشهداء وشبين الكوم، لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفتها القرارات واللوائح المنظمة لتداول الطيور الحية، والتي تنص على سحب عينات ما قبل البيع لإثبات أن الدجاج المباع خالٍ من مرض أنفلونزا الطيور، حفاظًا على صحة المواطنين .

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، بقيام أصحاب المزارع ببيع الدواجن الخاصة بهم، دون أخذ عينات ما قبل البيع، ودون أخذ تصاريح نقل الطيور الى المجزر، مخالفين بذلك القانون رقم 70 لسنة 2009.

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