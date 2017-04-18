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ننشر صور الشهيد الـ 18 في تفجير "المرقسية"

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مصراوي Masrawy

كريم غطاس احد ضحايا تفجير المرقسية (1)كريم غطاس احد ضحايا تفجير المرقسية (1)

كريم غطاس احد ضحايا تفجير المرقسية (2)كريم غطاس احد ضحايا تفجير المرقسية (2)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:
حصل "مصراوي" على صور "كريم غطاس أندراوس" والذي استُشهد، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في التفجير الإرهابي أمام الكنيسة المرقسية وسط الإسكندرية خلال احتفالات "أحد الشعانين".
 
وكان "اندراوس"، لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم، بعد 10 أيام قضاها داخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل العسكري، ليرتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي إلى 18 شهيدًا.
 
وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، تشييع جنازة الشهيد، الساعة الثالثة عصر اليوم، بدير مارمينا العجايبى بصحراء كينج مريوط، ودفنه في المقبرة الجماعية التي دُفن بها باقي شهداء "المرقسية".
 
ومن المقرر أن يقام عزاء جماعي لشهداء تفجير "المرقسية"، اليوم بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة، بمقر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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