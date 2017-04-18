بالصور.. "وكيل صحة أسيوط" يتفقد مستشفيات "أبوتيج والغنايم وصدفا"

أسيوط – أسامة صديق:

زار الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، ظهر اليوم الثلاثاء، مستشفيات أبوتيج والغنايم وصدفا المركزية بجنوب المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية.

كان وكيل وزارة الصحة والسكان، ترأس فريقًا للمرور لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المذكورة، رافقه خلالها الدكتور رأفت محمد عوض، وكيل أول مديرية الصحة والسكان بأسيوط، والدكتورة شيرين جمال، مساعد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، والدكتور كمال عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى، والمعتصم بالله السيوطي، المستشار الإعلامي للقطاع الصحي بأسيوط، وعضو تفتيش مالي وإداري وعضو من إدارة التمريض بالمديرية.

يذكر أن وكيل الوزارة، يتفقد بصفة شبه يومية المستشفيات المركزية بالمراكز والوحدات الصحية طب الأسرة بالقرى، بشكل مفاجئ، للوقوف على حقيقة الخدمة الصحية وضبط المخالفين وتحويلهم للتحقيق.