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إنقاذ شاب قفز من أعلى كوبري في نهر النيل بدمياط

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إنقاذ شاب قفز من أعلى كوبري في نهر النيل بدمياط إنقاذ شاب قفز من أعلى كوبري في نهر النيل بدمياط

مصراوي Masrawy

إنقاذ شاب قفز من أعلى كوبري في نهر النيل بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:
أنقذ رجال الإنقاذ النهري شابًا ألقى بنفسه في مياه نهر النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة دمياط، اليوم الثلاثاء، بعدما نجحوا في العثور عليه قبل غرقه ومساعدته بعد حوالي نصف ساعة من عملية البحث، وتبين أنه كان يعاني من ضائقة نفسية، بحسب شهود العيان.

وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور لحوالي نصف ساعة قبل أن يجري تسيير الحركة مجددًا، وتجمع العشرات من الأهالي لمساعدة القوات في البحث عن المفقود قبل العثور عليه، ووصلت قوة من مركز شرطة دمياط إلى موقع الحادث للتعرف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بها.

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