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وزير الآثار: انتظروا واجهة جديدة لمعبد الأقصر اليوم

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وزير الآثار: انتظروا واجهة جديدة لمعبد الأقصر اليوم وزير الآثار: انتظروا واجهة جديدة لمعبد الأقصر اليوم

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خالد العناني وزير الآثار

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن معبد الأقصر سيتغير واجهته، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الواجهة كانت قديمًا عبارة عن تمثالين جالسين وتمثال واقف على جهة اليمين، وبقايا ثلاثة تماثيل، لكن سيتم إضافة تمثال رابع جديد للملك رمسيس يبلغ حوله 11 متر.

وأعلنت وزارة الآثار، عن اكتشاف مقبرة أثرية جديدة، الثلاثاء، بمنطقة دراع أبو النجا فى البر الغربى بالأقصر، ترجع لأول مستشار فى الأسرة 18 ويدعى "أوسرحات".

وذكر العناني، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون لايف، أن المقبرة الجديدة نجح اكتشافها فريق من بعثة مصرية خالصة، وتضم مئات المومياوات والتماثيل الفرعونية القديمة، وألف تمثال من الأوشابتى، لافتا إلى أن سقف المقبرة يحتوى على نقوش ورسوم بألوان زاهية.

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