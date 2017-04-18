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بالفيديو- ما الفرق بين البيبسي والكوكا كولا؟

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بالفيديو- ما الفرق بين البيبسي والكوكا كولا؟ بالفيديو- ما الفرق بين البيبسي والكوكا كولا؟

مصراوي Masrawy

البيبسي-والكوكا-كولا

كتبت- ميرا ماهر

ربما لأنهما متشابهان جداً في الطعم لا يستطيع العديد معرفة الفرق بين الكوكا كولا والبيبسي. وماتزال الشركتان في منافسة مستمرة لاحتلال المراكز الأولى حول العالم. فما هو الفرق بين كلاً منهما؟

 

ذكر موقع "Businessinsider" أن البيبسي ذو مذاق حمضي يقرب لطعم الليمون، وأما الكوكاكولا فلها مذاق الفانيليا.

أما بالنسبة لنسبة السكر الموجوده في كلاً منهما، فالبيبسي أكثر حلاوة من الكوكا كولا.. حيث أن تلك الأخيرة تحتوي على نسبة أقل من السكر.

المياه المستخدمة لتحضير الكوكا كولا مكربنه "صودا"، لذا نشعر أنها أكثر غازية من البيبسي.

تحتوي الكوكا كولا على 50 مللي جرام من الصوديوم، وذلك مقارنةً بالبيبسي الذي يحتوي على 15 مللي جرام فقط.

وأما فيما يخص بنسبة الكافيين، ذكر الموقع أن نسبته في البيبسي تفوق تلك الموجوده في الكوكا كولا.

 

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