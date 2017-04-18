بسعر 75 جنيهًا للكيلو.. طرح 7 رؤوس ماشية بديرمواس في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن طرح وبيع عدد 7 رؤوس ماشية (لحوم بلدية) بسعر 75 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ الوحدة المحلية، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والحد من جشع التجار.

من جانبه، قال المهندس علي مقبول، رئيس مركز ومدينة ديرمواس في تصريحات صحفية: "إن منافذ البيع لاقت إقبالاً من قبل الأهالي والمواطنين بالمركز، حيث أعربوا عن خالص شكرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة، والتي تسعى جاهدة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم".