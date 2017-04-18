الأهلي يقرّر صرف مكافأة خاصة للاعبين

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تقرّر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز على أسوان في الدوري، كونها المباراة السادسة على التوالي التي يفوز فيها الفريق، ووفقًا للائحة التحفيزية الخاصة التي تم اعتمادها.

وأضاف عبدالحفيظ أنه تم ربط اللائحة بتوالي الفوز في المباريات، بحيث تكون هناك مكافأة خاصة عند إحراز الفريق للفوز في 6 مباريات متتالية، وهي نسبة متصاعدة، مشددًا على أنها أمور تحفيزية، تهدف إلى دفع الفريق لمواصلة مشواره نحو حصد النقاط في مسابقة الدوري.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن أحمد حجازي مدافع، سيستأنف برنامجه التأهيلي في «الجيمانيزيوم»، على هامش مران اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعب أمس.

وشدد عبدالحفيظ على أن اللاعب لن يلحق بمباراة «طنطا» المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين من منافسة بطولة الدوري الممتاز، لاسيما وأن الجهاز الفني يرغب في تجهيزه بشكل كامل طبيًا وبدنيًا، موضحًا أن اللاعب يستجيب بشكل جيد للتعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بتروجيت بالدوري الممتاز، وأنه سيكون جاهزًا للمشاركة بدءًا من مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الـ26.

جدير بالذكر أن حجازي يعاني من إجهاد في العضلة الضّامة، ويؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من تلك الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا.

وحصل أنيس الشعلاني، مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على إذن من الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للسفر إلى تونس مساء أمس الاثنين.

وجاء سفر الشعلالي إلى بلاده نظرًا لارتباطه بموعد مناقشة «الدكتوراه» التي يحصل عليها من إحدى الجامعات هناك.