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الزراعة: توريد 4 آلاف إردب قمح من المزارعين.. وجار الحصاد

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الزراعة: توريد 4 آلاف إردب قمح من المزارعين.. وجار الحصاد الزراعة: توريد 4 آلاف إردب قمح من المزارعين.. وجار الحصاد

التحرير

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قال المهندس محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، بلغت حوالي 4 آلاف أردب قمح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فى ثلاثة محافظات " أسوان والمنيا والوادي الجديد".

وأكد  شحاتة في تصريحات صحفية له اليوم أن إجمالي المساحات التي تم حصادها بلغت 22 ألف و73 فدانا بمحافظات "قنا وأسوان والقليوبية، والشرقية والمنيا والفيوم، والدقهلية من إجمالي مساحات منزرعة تبلغ 3 ملايين و136 ألفا و477 فدانا وجار الحصاد والتوريد.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن ضوابط تسويق القمح التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، فضلًا عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومى مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبيعية المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فورى وسريع، فضلاً عن كشف أى تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح.

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التحرير

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