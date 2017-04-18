لماذا تجاهلت «رياضية البرلمان» أزمة الزمالك واتحاد الكرة؟

التحرير

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لم تتطرق لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لأزمة نادي الزمالك واتحاد الكرة، حتى الآن، وسط اتهامات لتحسب النواب من الدخول في حرج مع زميلهم المستشار مرتضى منصور، عضو لجنة الشئون التشريعية.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية للبرلمان، وفقًا للمادة 44 بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، حيث تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.

اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التي يرأسها المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حددتها اللائحة الداخلية للبرلمان وتمثلت في رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، ورعاية الأندية ومراكز الشباب، ورعاية الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب.

في المقابل، أكد النائب رضوان الزياتي، الوكيل الأول للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة والبرلمان ليسا طرفًا في الأزمة المشتعلة ما بين نادي الزمالك واتحاد الكرة.

وكشف وكيل لجنة الشباب والرياضة، في تصريح لـ"التحرير"، أن رد فعل اللجنة يستمثل في استدعاء وزير الشباب والرياضة ومسوؤلي اتحاد الكرة عن طريق طلب إحاطة، ولكن ذلك كله سيكون عقب الأزمة الحالية، وإلى أي المحطات ستصل.

وأوضح النائب، أنه سيتم مناقشة الأمر والقضية لأنها تمس الشكل العام الرياضي المصري، وأمام العالم أيضًا، لافتًا أن تصرف نادي الزمالك لم يكن صحيحًا وكان على المستشار مرتضى منصور أن يتحلى بالصبر أكثر، لأن المستدان الكاملة التي عرضها اتحاد الكرة صحيحة، رغم تقديم مرتضى منصور مستندات تفيد موافقة فريق مصر المقاصة على تأجيل المبارة، ولكن اتحاد الكرة هو الصحيح.

وفي سياق متصل، قال النائب محمود حسين، الوكيل الثاني للجنة الشباب، إن البرلمان ونواب لجنة الرياضة في المجلس ليس لهم أحقية التدخل من قريب أو بعيد في الأزمة الراهنة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة.

وأوضح النائب في تصريح لـ"التحرير": أن اتحاد الكرة له لوائح وقوانين تنظمه لا يمكن تجاوزها أو التدخل فيها، مستدركًا: "مش معنى إن البرلمان له دور رقابي على المؤسسات العامة أن نتدخل في الأزمة لا يجوز بأي حال أن نتخطى القوانين فنادي الزمالك أيضًا له لوائحه التي تنظمه ويسير عليها".

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن يجلس الطرفان على مائدة واحدة ويتم الوصول إلى حل، مؤكدًا أن الدوري مستقر ومباريات الكأس مستمرة أيضًا ونريد عودة الجماهير للملاعب.

وكان محمد فاروق حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، قرر إلغاء المباراة، التي كان من المقرر إقامتها أمس الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الـ22 بعد مرور 20 دقيقة على موعدها دون حضور الفريق الأبيض إلى أرض المباراة.

وأكد محمد فاروق حكم المباراة في تصريحات سابقة أنه سينزل أرض الملعب في الموعد المحدد لبدء اللقاء، وسينتظر لمدة 20 دقيقة، مؤكدا أنه حال عدم حضور أحد الفريقين سيتم احتساب اللقاء لصالح الفريق لآخر بعد تقديم تقريره للجنة المسابقات.

يُشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد عدم خوض فرقه اللقاء، وطالب بأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل.