رحيل غامض في تايلاند لجنرال إسرائيلي حارب مصر مرتين

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مهمته كانت زرع الألغام بالقطارات وقاد مراكز البحرية بالسويس.. والمصريون أسقطوا مدمرته إيلات

ليست وفاة الكولونيل الإسرائيلي المقتاعد جادي شافي، في ظرف غامضة وبعد اختفائه أسبوعًا كاملًا في تايلاند، بالأمر العادي، وذلك بسبب مسيرته العسكرية الطويلة التي شارك فيها بعمليات ضد كل من مصر ولبنان والفلسطينيين، ودوره في حربي 1967 و1973، وذلك من منطلق قيادته لأهم وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي ألا وهي فرقة "شايطت 13" او الكوماندوز البحري.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القائد الأسبق لوحدة "الكوماندوز البحرية الإسرائيلية - شايطت 13" توفي بعد اختفائه لفترة طويلة أثناء قضائه إجازة في تايلاند.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "الكولونيل المتقاعد (76 عاما) وجد ميتًا في فندق في مدينة بتايا في تايلاند بعد أن اختفى لأكثر من أسبوع"، مضيفة "رحل شافي على ما يبدو بسبب مشاكل في القلب، خلال قضائه إجازة خاصة"، لافتة لى انه بعد فقدان الاتصال معه، فإن أولاده عملوا على تحديد مكانه حتى وجوده ميتًا في الفندق.

وولد جادي شافي في مستوطنة تل يوسف الإسرائيلية وتطوع في صفوف "شايطت 13" وعمل ضابطًا بإحدى وحداتها وفي عام 1966 شارك في عملية إنقاذ إحدى السفن بمنطقة طبرية وقاد قوة بحرية خاصة بعمليات التفجير.

وخلال حرب 1967 قاد قوة من فرق الكوماندوز البحري في عملية "برزليت" التي كانت هدفها زرع ألغام في السكك الحديدية على الضفة الغربية لقناة السويس، وبعدها شارك في عملية استعراض عضلات بحرية بقناة السويس، وبعد ذلك اجتاز دورة تدريبية تتعلق بضباط البحرية، وقاد سرية من زوراق الطوربيد كما قاد معاقل ومراكز سلاح البحرية الإسرائيلي في منطقة القناة، وكان قائد المدمرة إيلات التي أغرقتها فرقاطة مصرية صغيرة في 21 أكتوبر 1967 مخلفة الكثير من القتلى العسكريين.

وفي عام 1970 عين نائبًا لقيادة الوحدة البحرية، وبعدها ب ـ3 سنوات قاد قوة تابعة للكوماندوز البحري شاركت في عملية "بردس" التي تضمنت هجوم على أهداف تقع على بعد 180 كيلو متر في عمق الأراضي اللبنانية، وتحت قيادته دمر الكوماندوز البحريون مبنى تابع لمنظمة الجبهة الشعبية الفلسطينية، التي اشتهرت بعملياتها الفدائية ضد الاحتلال.

وفي إبريل 1973 قاد شافي قوة من الكوماندوز البحري في إطار عملية "افيف نعوريم" والتي تضمنت إنزال الجنود الإسرائليين التابعين لـ"شايطت 13" بقوارب مطاطية في العاصمة اللبنانية بيروت وتفجير ورشة كانت تستخدمه حركة الفلسطينية في عملياتها الفدائية ضد إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف" إن المسئول الإسرائيلي الأسبق شارك خلال حرب أكتوبر في عمليات هجوم للكوماندوز ضد قواعد سلاح البحرية المصرية، وحصل على وسام بسبب دوره في عملية "مجفيت" التي قاد فيها قوة بحرية في الغردقة بالبحر الأحمر، وبعد الحرب قاد سلسة من العمليات الهجومية في لبنان، وكان هدف عملية "مجفيت" خلال حرب أكتوبر هو القضاء على زوارق الصواريخ المصرية في ميناء الغردقة، والتي كانت تمنع القدرة على إنزال قوات مدرعة إسرائيلية عبر البحر الأحمر.

وفي يونيو 1976 عين شافي قائدا لـ"شايطت 13" لكنه لم يرقَ لرتبة عقيد بسبب اتهامه بالتسبب في وفاة جنود وإهماله خلال عمليات التدريب البحري العسكري، وظل في الخدمة العسكرية حتى أغسطس 1978 وخاض دورة تعيمية في أكاديمة الأمن القومي الإسرائيلية وعلى ثرها أنهى خدمته العسكرية النظامية، وخلال فترة الاحتياط تطوع للحصول على عملية تأهيل في سلاح المدرعات، وبعدها عمل في مجال المطاعم.