قرطام: تعديلات دستور تركيا تمت بصورة قانونية شابتها المصلحة الشخصية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على التعديلات الدستورية التركية، مؤكدًا أنها تمت بطريقة قانونية، إلا أن المصلحة والمنفعة الشخصية شابتها.

وأوضح قرطام، في تصريح لـ"التحرير"، أنه كان يتعين على الرئيس التركي أن يضع مادة في الدستور تمنعه من الترشح لجولة رئاسية أخرى، حتى لا يكون هناك شبهة تحقيق مصلحة شخصية، لافتًا إلى أن نظام الحكم الرئاسي النيابي في اعتقاده أفضل من نظام الحكم النيابي البرلماني، ومن شأنه الفصل بين السلطة البرلمانية والسلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه يتطلب برلمانًا قادرًا على ممارسة صلاحياته كاملة.

وطالب رئيس حزب المحافظين المسئولين البرلمانيين بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى بالتصريحات التي تصدر عنهم تعليقًا على التعديلات، مؤكدًا أنه عندما يختار الشعب التركي ويحدد مصيره فهو أمر تم بصورة شعبية عن طريق انتخابات.

وتابع: "لا بد أن يختار الرئيس الفريق الذي يحتاج إليه طبقًا لمعاييره حتى يساعده في النجاح وتحقيق وعوده، فمن شأن الحكم الرئاسي أن يكون لديك سلطة يقابلها برلمان قوي يمكن أن يحاسبك أو يحاسب الوزير والمسئول والحكومة، ولكن تعديلات أردوغان فيها عيب واحد وهي أنه كان يتعين عليه أن يستثني نفسه من آثار تلك التعديلات بالترشح مرة أخرى، وهذا ما يحدث في الدول الديمقراطية، فكان يجب عليه وضع مادة في الدستور بأن يمتنع مقدم التعديلات الدستورية عن الاستفادة منها".

لا عيب وحرج إن تراجع البرلمان عن قانون السلطة القضائية

وعن أزمة تعديلات قانون الهيئة القضائية، أكد أنه يتعين على البرلمان إعادة ومراجعة ومداولة القانون وهو أمر لا حرج فيه ولا عيب، وطالب مجلس النواب بأن يحتوي الأزمة وألا يعمل على تصعيدها.

وألمح إلى أن ملاحظات قسم التشريع على مشوع القانون ليست إلزامية، ولكن يجب على البرلمان أن يعمل عليها حتى لا يشوب القانون عدم الدستورية، ومن أجل النزول على رغبات عموم القضاة.

واستطرد: "هناك من يحاولون الوقيعة بين السلطات وبعضها ولا يجب أن ننساق وراء هذا أيضًا، وعلى مجلس النواب مراجعة الأمور مرة أخرى".

الطيب ليس الوحيد المسئول عن تجديد الخطاب الديني

وعلق على مطالب إقالة شيخ الأزهر وتعديل مواد تنظيم المشيخة، بأن شيخ الأزهر ليس الوحيد المسئول عن تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الخطاب الديني ثقافة عامة، والثقافة العامة للمجتمع تحتاج إلى وقت كبير حتى يمكن تغييرها، وللتعليم ورجال الفكر دور كبير في ذلك.

مقترح المحافظين بشأن المجلس الأعلى للإرهاب من 2015

وردا على انتقادات وجها البعض لمقترح الحزب بجعل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سلطة قضائية، بأنه من الأساس قدم الاقتراح في وقت لاحق من عام 2015، وبالفعل هو لا يناسب الأوضاع الحالية ولكن وقتها كان قابلا للتداول والنقاش، وما حدث أننا في حزب المحافظين أعدنا نشره لنثبت سبقنا بالفكرة، وأننا تنبأنا بالإرهاب وكان يجب تشكيل هذا المجلس.

وأضاف أنهم يعملون في الحزب على وضع تصور جديد لتنظيم عمل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وكيف يكون متداخلًا مع المناحي الثقافية والاجتماعية للمجتمع.

وجود مكافأة لعضو المجلس المحلي حافز يشجع على المشاركة

ومن جهة أخرى، طالب بأن يكون هناك مكافأة لعضو المجلس المحلي في قانون المجالس المحلية الجديد، مثل النائب البرلماني، لأنها وظيفة شأنها شأن الوظيفة النيابية ووظيفة يتم التعيين فيها من خلال الانتخابات من الشعب، معللًا ذلك بأن المكافأة ستكون حافزا فرديا للأشخاص على الترشح والاهتمام.

وكشف أن القانون الجديد المتوافق عليه وصلت مواده بعد النقاش في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى حوالي 36 مادة بعد أن كان أكثر من 100 مادة.