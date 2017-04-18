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ننشر برنامج وفد المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن

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ننشر برنامج وفد المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن ننشر برنامج وفد المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن

التحرير

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يتوجه وفد من وزارة المالية، غدا الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوقي النقد والبنك الدولي.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوفد سيعرض أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم تطورات الموازنة العامة، والخطوط العريضة التي تم وضعها من خلال برنامج الإصلاح؛ للعمل على تخفيض عجز الموازنة، فضلا عن أهم التحديات التي تواجها حاليا، والمتمثلة في الإصلاحات الضريبية والسياسات المالية.

كما يعرض وفد المالية رؤية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى أهم الإجراءات والتطوارات خلال المرحلة الراهنة، كما ستعرض الدول الأعضاء برامجهم الاقتصادية لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف.

يضم الوفد وزير المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية العامة.

وتبدأ اجتماعات صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 أبريل القادم.

وتتضمن الاجتماعات السنوية لقاءات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ولجنة التنمية، ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى.

وتضم الاجتماعات السنوية عدد كبير من المسئولين من البلدان الأعضاء، كما انها تتيح فرصا للمشاورات الكبيرة والصغيرة، الرسمية وغير الرسمية، بالاضافة الى عقد مجموعة من الندوات الى جانب هذه الاجتماعات.

وتبدأ اجتماعات الربيع بجلسة افتتاحية لمجلس محافظي البنوك المركزية، ومن المقرر أن يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة، ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي الصندوق والبنك.

وفي ختام تلك الاجتماعات، تقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، والمجموعات الأخرى، باصدار بيانات خاصة بكل منها.

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التحرير

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