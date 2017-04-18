بنك «الإمارات دبي مصر» يحصد جائزة «آي جي جلوبال»

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حصل بنك الإمارات دبي الوطني مصر على جائزة "آي جي جلوبال" لأفضل صفقة نقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قام البرنامج الرائد في مجال الجوائز بمنح الجائزة للقرض المشترك متوسط الأجل البالغ 110 ملايين دولار المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني مصر لصالح مشروع زيادة سعة مبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة٬ حيث قام بنك الإمارات دبي الوطني مصر بدور المنظم الرئيسي للقرض لصالح المطور التركي شركة ليماك انسات Limak Insaat .

وقال عمرو عزب٬ رئيس قطاع إئتمان الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني مصر عقب الحصول على الجائزة: "تعد جوائز آي جي جلوبال الأفضل في الصناعة سواءً في منطقة الشرق الأوسط أو عالمياً.. ونفتخر بتكريمنا لقيادة القرض المشترك البالغ 110 مليون دولار أمريكي لصالح ليماك انسات لزيادة سعة مبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة".

وأضاف عزب: "ركزنا على مدار العامين السابقين على زيادة محفظة تمويل قطاع النقل كجزء من النمو المتواصل للخدمات البنكية المقدمة للشركات، ويأتي ذلك تماشيا مع هدف بنك الإمارات دبي الوطني مصر ليصبح أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر.. فمشروع مطار القاهرة ذو أهمية خاصة، وباعتبارنا قائد تمويل هذا المشروع.، لا نوفر فقط التمويل لعملائنا ولكننا ايضًا ندعم مشروعات النقل القومية الهامة مثل هذا المشروع الذي يدعم رؤية مصر 2030، والتي يمثل كل من قطاعي البنية التحتية والسياحة مكونات أساسية فيها."

وتقدر قيمة مشروع زيادة سعة مبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة بـ 387 مليون دولار، ويهدف هذا المشروع إلى جعل مصر مركز طيران رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المتوقع أن تزيد سعة مبنى الركاب بأكثر من الضعف لتتسع 7.5 مليون راكب سنويا، مقارنة بـ 3.5 مليون راكب في الوقت الحالي، كما سيسهم المشروع في زيادة إجمالي سعة الركاب إلى 30 مليون، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات في المطار.

وتعد جوائز آي جيه جلوبال (IJGlobal) واحدة من أبرز الجوائز المالية على مستوى العالم، حيث يتم منحها للصفقات المالية الأكثر ابتكارًا عبر مجموعة كبيرة من القطاعات، كما تشمل تلك الجوائز قطاعات الطاقة، والرياح، والنفط، والغاز، والبنية التحتية الاجتماعية علاوة على قطاع النقل.

وتُقدِم تلك الجوائز عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الأمريكتين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ،وأفريقيا، وأوروبا.