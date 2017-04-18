اكتشاف أثري جديد.. افتتاح مقبرة مستشار المدينة بالأقصر «صور»

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افتتح خالد عناني وزير الدولة لشؤون الآثار، اليوم الثلاثاء، يرافقه هشام شريف وزير التنمية المحلية، والسفير الفرنسي بالقاهرة، مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام الآثار، إن الوزير أعطى شارة البدء للعمل في المقبرة، مطلع العام الجاري، بعد توقف دام 6 أعوام، فبدأ العمل برفع 450 متر مكعب من الأتربة التي كانت تغطي المقبرة.

وأضاف "وزيري"، أنه بعد كشف المقبرة ظهر الفناء المفتوح لها، وتبين أنها ترجع للأسرة الثامنة عشر من خلال الرسومات المتواجدة بها، وصاحبها "أوسرحات" مستشار المدينة، وهذا اللقب من الألقاب النادرة.

وأوضح رئيس البعثة المصرية، أنه بعد الانتهاء من المقبرة، تبين أنه أعيد استخدامها في الأسرة الواحدة والعشرين تلك الفترة المشهور عنها فترة لصوص المقابر، ومن الواضح أن أحد الكهنة، قام بجمع 6 توابيت خشبية ووضعها في حفرة آخر الصالة الطولية، وحفر بئر بعمق 7 أمتار، يؤدي إلى غرفة جنوبية.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، أن التوابيت الخشبية في حالة جيدة، لافتا بأنه عُثر على مجموعة أقنعة خشبية تحتفظ بألوانها، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف ألف وخمسين تمثالا صغيرا، ومقبرتين آخرتين.