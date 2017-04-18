سحر نصر تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع المغرب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقر اتحاد مقاولات الأعمال في المغرب، حيث التقت بعدد من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالرباط.

و أعرب المستثمرون المغاربة عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة قناة السويس وأن تكون مصر قاعدة للتكامل المصري المغربي للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية شرقًا من خلال مصر وغربًا من خلال المغرب.

وتحتل المغرب المرتبة 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ عدد الشركات 186 شركة ومساهمة الجنسية في رأس المال المصدر 79.9 مليون دولار، وتعمل 80 شركة بالقطاع الخدمي و37 شركة بالقطاع الصناعي و 28 شركة بالقطاع الإنشائي و14 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و16 شركة بالقطاع السياحي و7 شركات بالقطاع الزراعي و4 شركات بالقطاع التمويلي.

وأكدت الوزيرة، أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليًا بالعمل بشكل متوازي مع مناقشة القانون في وضع اللائحة التنفيذية له، بحيث يتم الانتهاء منها قريبًا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، كل من قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، ويجرى حاليًا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الآداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

وأكدت الوزيرة، أن هناك دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، موضحة أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

واتفق الجانبان، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي حتى يتسنى له القيام بدوره في التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، مهدي التازى رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط، حيث اتفق الجانبان على زيادة التعاون بين المناطق الحرة بين البلدين.

وفي هذا الأطار، قال التازى إن ميناء طنجة يعد ثاني أهم ميناء في إفريقيا ونقطة اتصال مع أوروبا فضلا عن أن هذا الميناء يُستقبل حوالى 9 مليون حاوية، كما أن ميناء طنجة يعمل كمنطقة حرة.

وأوضح التازي أنه يرغب في تعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، وفي هذا الأطار، أشارت الوزيرة إلى أن هذا التعاون سوف يساعد على جذب الكثير من الاستثمارات المغربية إلى مصر، إضافة إلى تكثيف الاستثمارات في مجالات المنتجات الزراعية و الصناعية و تجميع السيارات ضمن محور تنمية قناة السويس، مؤكدة على أهمية التعاون لجذب مشروعات استثمارية للمنطقة الحرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.​