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«الوزراء» ينشر صور مقتنيات المقبرة الجديدة بوادي الملوك

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«الوزراء» ينشر صور مقتنيات المقبرة الجديدة بوادي الملوك «الوزراء» ينشر صور مقتنيات المقبرة الجديدة بوادي الملوك

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، صورًا لعدد من المقتنيات التى تم اكتشافها بالمقبرة الجديدة بوادى الملوك، في حضور وزيرى الآثار والتنمية المحلية.

وشهدت الأقصر، اليوم، فعاليات احتفالية بالتزامن مع يوم التراث العالمى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام، وذلك بافتتاح معرض صور نادرة لأعمال المركز الفرنسى المصرى بمناسبة مرور 50 عامًا على تدشينه فى عام 1967م، بحضور كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، والسفير الفرنسى بمصر أندرية باران.

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أثار

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