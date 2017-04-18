سعد الصغير «بيهمبك» و«7 جزم لريهام سعيد».. أجرأ تصريحات شعبان عبد الرحيم

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حل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم ضيفًا أمس الإثنين على برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامية ريهام سعيد، وكشف خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياته الشخصية والفنية أيضًا، والتى نرصد أبرزها خلال التقرير التالى..

الهجوم على سعد الصغير

شن المطرب الشعبي هجومًا عنيفًا على الفنان سعد الصغير، خاصة بعد هجوم الأخير عليه مؤخرًا قائلًا "إن الفنان سعد الصغير ما بيعرفش يغني خالص، وما ينفعش يغني، والله العظيم سعد بيهمبك ويرقص، أكتر ما بيغني".

وأشار "عبد الرحيم" إلى أنه لا يمكن لأى شخص أن يقوم بتقييمه غير الجمهور والملحن الكبير حلمي بكر، وأعرب عن إعجابه بالفنانين أحمد شيبة ومحمود الليثي.



"60 % من أفراحي جمايل"

قال شعبان عبد الرحيم إنه راضٍ تمامًا عما قدمه طوال مسيرته الفنية من أغان هادفة ومعبرة، لافتًا إلى أنه لا ينظر للغد ويتركه لله سبحانه وتعالى، قائلًا: "60% من أفراحي جمايل، ومخدتش عليها مليم".

"7 جزم" هدية لريهام سعيد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن هدية كان قد أهداها لها شعبان عبدالرحيم خلال تصويرهما إحدى المسرحيات وكانت عبارة عن "7 جزم"، مشيرة إلى إنها رفضت الهدية، فرد عليها "عبد الرحيم" قائلًا: "ليه كنتي ماسكة عليا إيه عشان أرشيكي".

حقيقة تقديم أغنية ناقدة لحلقة "العفاريت"

نفى شعبان عبدالرحيم أيضًا كلام الإعلامية ريهام سعيد عن قيامه بأداء أغنية ضدها ينتقد فيها حلقة "العفاريت" ببرنامجها "صبايا الخير"، مؤكدًا لها أنه ربما شخص آخر يغني بنفس طريقته، ولكنه لم ينتقدها أو يسبها فى أغانية إطلاقًا، ولكن ريهام أوضحت له أنها ليست غاضبة من الأمر.

بكاؤه بسبب "زوجته الراحلة"

لم يتمالك شعبان عبد الرحيم دموعه عندما تحدث عن زوجته التى توفت منذ 5 سنوات بسبب تدهور حالتها الصحية، قائلًا "مراتي كانت صاحبتي وأختي وكل حاجة.. وقفت جنبي في أيامي الصعبة لما كان مش معايا فلوس.. ولما بقيت مرتاح ماديًّا ماتت قبل ما أسعدها".