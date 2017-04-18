اشتهر بدور «البلطجي» وتزوج «ابنة الأبنودي».. 10 معلومات عن «شادي خلف»

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أزمة كبيرة يعيشها الفنان "شادي خلف" بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي بالغرامة والسجن المشدد 7 سنوات لوالده الشاعر والمؤلف نبيل سليمان خلف، وذلك في القضية المعروفة بـ"فساد الداخلية".

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات عن الفنان شادي خلف..

1- ولد في 13 أكتوبر عام 1977.

2- درس التمثيل بمدينة نيويورك الأمريكية، كما تعلم في في مدرسة لندن للفيلم.

3- اقتحم عالم الفن في عام 2007 بظهوره في فيلم "هي فوضى" آخر أعمال المخرج الشهير يوسف شاهين، وحكى "شادي خلف" عن اللقاء الأول في تصريحات صحفية سابقة، قائلًا: "أول سؤال سأله لي في المقابلة عن مقاس حذائي فقلت له 43 ولكني تعجبت في داخلي وقلت له لماذا وأجابني لأن الدور بسيط ولكن يتطلب مواصفات خاصة مثل أن يكون بيعرج"، وقال له المخرج يوسف شاهين: "عينك صاحية وعندك كاريزما عالية، ركز وهتبقى ممثل حلو".

4- حصره المخرجون في البداية في دور البلطجي، وظهر بهذا الدور في عدد من الأفلام منها "كلمني شكرًا" و"الأولى في الغرام" و"حين ميسرة"، ولكنه بدل ثوبه في أفلام أخرى، مثل "365 يوم سعادة" و"الثلاثة يشتغلونها" و"احكي ياشهرزاد" وغيرها.

5- شارك في عدد من المسلسلات، منها "يتربى في عزو" و"قلب ميت" و"بشرى سارة" و"الجماعة" و"فرح ليلى" وغيرها.

6- له عدة مساهمات على المسرح، من أبرزها مشاركته عام 2009 في مسرحية "كوكب ميكي".

7- في نهاية عام 2015 تزوج من المذيعة "آية"، ابنة الشاعر الكبير الراحل "عبد الرحمن الأبنودي" والإعلامية "نهال كمال".

8- رغم أنه لم يقم بأي بطولة مطلقة حتى الآن؛ فإنه صرّح سابقًا بتنازله عن بطولة فيلم سينمائي ليشارك في مسلسل "فرح ليلى".

9- في عام 2015 أسس مشروع فني أطلق عليه اسم "استوديو ذات"، لتدريب المواهب الشابة على التمثيل.

10- رغم أن والده كاتب ومؤلف شهير؛ فإنه لم يكن سببًا في دخوله الفن، وقال عن ذلك في تصريحات صحفية سابقة: "والدي لم يتوسط لي على الإطلاق لأنه يؤمن أنه لا توجد وساطة في الفن"، وأضاف: "ظللت أكثر من ثلاثة أعوام أقدم عدة مشاهد في السينما والتليفزيون وعندما طلبت من والدي المساعدة قال لي (مليش دعوة) وسابني أتبهدل".