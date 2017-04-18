اتهامات بالسب وإهانة الأسرة الحاكمة.. 6 مشاهير أغضبت تصريحاتهم السعوديين

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أغضب عدد من نجوم الفن والإعلام فى الوطن العربى السعوديين بتصريحات اُعتبرت مسيئة للشعب السعودى والأسرة الحاكمة كان آخرها تغريدة للفنانة السورية فرح يوسف تعليقًا على الأزمة السورية الأخيرة، ونرصد أبرز خلال التقرير التالى أبرز التصريحات التى رآها بعض السعوديين إهانة فى حق الشعب السعودى.

1 - فرح يوسف

كتبت الفنانة السورية فرح يوسف على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة هاجمت من خلالها الشعب السعودى وآل سعود، ووجهت كلامها للسعوديين خصيصًا الذين يصفون الشعب السورى بـ"العبيد".

الأمر الذي أغضب السعوديين بشكل كبير ودفعهم لتدشين هاشتاج "فرح يوسف تسب آل سعود"، حتى تراجعت عن تصريحاتها المسيئة واعتذرت فى فيديو لها عبر موقع "بيرسكوب" للسعوديين وأوضحت حقيقة موقفها، وقالت: "مامنسمح حدا يجيب سيرة أهل السعودية إلا بكل خير، ولكن في ناس (لا يمثلون السعوديين) تطاولوا على بلدى ووصفوا السوريين بالعبيد والخدم وهذا عيب".

وأضافت: "في ناس سبوا بلدي شعبًا وحكومةً وأنا انفعلت وبعتذر من كل الناس اللي زعلت مني، وبعتذر لأنه ما كان لازم أنفعل وأرد بطريقتن اللى ما كان لازم رد فيها".

2 - ميريام فارس

أثارت الفنانة ميريم فارس غضب السعوديين، بسبب طريقة تهنئتها لهم بعيدهم الوطنى، حيث وضعت صورتها خلفية للعلم السعودي الذي يحمل عبارة "لا إله إلا الله"، وكتبت عليها: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية".

وهاجمها العديد من السعوديين على مواقع "السوشيال ميديا"، ولم ترد حتى الآن على الاتهامات التي وجّهت لها من البعض بإهانتها لعلم السعودية.

3 - يوسف الحسيني

بعد تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الحرب بحلب، انتقدت السعودية التصويت ليرد الإعلامى يوسف الحسينى على تلك الانتقادات عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلًا: "ده سر شدة الودن ؟! وهى مصر بتتشد ودنها !! احنا لو رفعنا إيدينا بس .. الولد هيعيط لأبوه"، مما تسبب فى غضب السعوديين.

وعاد الحسيني لهجومه ضد السعوديين عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ليبدي رأيه في ذلك قائلًا: "تيران وصنافير مصرية وستظل مصرية ولن نتركها حتى لو أعدنا تركيع الدرعية وأعدنا آل رشيد للحكم"، وبعد إسقاط محكمة "الأمور المستعجلة" لقرار "الإدارية العليا" بخصوص حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" عاد الحسينى إلى شن هجومه غير المباشر على السعوديين، قائلاً: "حتى في كتابة الهاشتاج مفيش إبداع، الزيت لا يبني تاريخ أو حضارة، تيران وصنافير مصرية، ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا لا داعي للاستعجال".



4 - رنا هويدي

نتج عن تغريدة الإعلامية رنا هويدي التي هاجمت من خلالها السعوديين غضب كبيير من قبل آل سعود وتم حذفها سريعًا، لتؤكد من خلال حسابها عبر موقع "تويتر" أنه سرق منها، قائلة: "عندى إثبات أنو حسابي كان متهكر وراح تشوفوه في السناب ، أنا بحب الشعب السعودي وما أفكر إني أغلط أو آذيه بحرف واحد"، وأضافت: "مستحيل أسب بلدي الثاني السعودية.. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من كل حد ظلمني".

5 - مريم حسين

شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًّا على الفنانة مريم حسين، واتهموهها بالإساءة للسعوديات، ودشنوا هاشتاج "كلنا ضد مريم حسين".

وكانت مريم أثارت حولها ضجة كبيرة بسبب نشرها صورًا عارية لخطيبة حبيبها السابق روان الغامدي، وأرسلت له الصور واتهمتها في شرفها، وبررت تصرفها عبر حسابها بموقع إنستجرام أنه بدافع "الغيرة".

6 - شقيق بلقيس

تورطت الفنانة بلقيس بسبب إهانة شقيقها "نشوان" للسعوديين عدة مرات وانتقاده للمجتمع السعودي ووصفه بالفاسد والمرائى، حتى إنه نشر صور حيوانات ترتدي الزي الرسمي السعودي، وشنّ عليه البعض حملة هاشتاج "شقيق بلقيس يهين السعوديين".