شبح الإيقاف يخيم على ثلاثي ريال مدريد

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يستقبل ريال مدريد اليوم نظيره بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب البيرنابيو بعد فوزه ذهابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-1، في مباراة يخشى فيها الفريق الملكي فقدان خدمات أبرز لاعبيه في نصف النهائي في حال تأهل لذلك الدور.

وإذا حصل أي من سيرجيو راموس أو توني كروس أو لوكا مودريتش على البطاقة الصفراء، فسيعني ذلك غيابهم عن مباراة نصف النهائي، وهو الأمر الذي لا يتمناه زيدان بكل تأكيد كون الثلاثة من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الملكي.

والجدير بالذكر أنه إذا تفادى الثلاثي على الحصول على البطاقة الصفراء فستمحى البطاقات السابقة التي حصلوا عليها وفقا للقواعد الجديدة التي وضعت بعد نهائي 2014 الذي غاب عنه تشابي ألونسو بسبب تراكم الإنذارات.

وعلى الجانب الأخر يواجه كل من جيروم بواتينج وأرتورا فيدال خطر الإيقاف في الدور نصف النهائي في حال تمكن بايرن ميونيخ في قلب النتيجة في مباراة اليوم.