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بالفيديو.. جماهير دنماركية تلقي بالفئران على لاعبي الخصم

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بالفيديو.. جماهير دنماركية تلقي بالفئران على لاعبي الخصم بالفيديو.. جماهير دنماركية تلقي بالفئران على لاعبي الخصم

التحرير

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تختلف طرق الجماهير في التأثير على الخصم أو إهانته من من نادي لأخر، إلا أن جماهير نادي بروندبي توصلت إلى طريقة جديدة للتعبير عن غضبها من خلال إلقاء الفئران الميتة على أرضية الميدان.

ففي مباراة بروندبي وكوبناهاجن، أشارت النتيجة إلى تقدم الأخير بهدف نظيف حتى الدقيقة 85 قبل أن يتحصل لاعب الفريق لودويج أوجستينسون على ركلة ركنية وتقرر حينها جماهير بروندبي إلقاء الفئران الميتة عليه.

وبعد المباراة قال المدير الرياضي لنادي بروندبي بأنه من المؤسف تعرض الفريق للخسارة، ولكن الأمر الأسوأ هو سلوك الجماهير، مشيرا إلى أن الدنمارك تتميز دائما بالسلوك الرفيع للجماهير ومشاهد مثل تلك لا ينبغي أن تحدث مجددا.

 

 

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التحرير

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