بالصور.. انهيار 3 عقارات بحي وسط الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

شهد حى وسط الإسكندرية انهيار 3 عقارات قديمة بمناطق "أمبروزو، ياسر بن عمار، كوم الدكة"، ما أسفر عن إصابة ربة منزل في انهيار العقار الثالث، فيما أخلي العقاران الآخران من السكان قبل سقوطهما.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا بسقوط جزء من العقار حارة الست بمنطقة كوم الدكة، فانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

وتبين من المعاينة أن العقار مساحته 60 متر مربع تقريبًا "بناء قديم" مكون من طابقين بكل طابق شقة "مشغول بالسكان"، ما أدى لإصابة "هـ.ال.ع" 23 عاما، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات القطنية، فنقلتها سيارة إسعاف للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج.

من جانبه، قال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، إن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغًا بسقوط عقارين آخرين، الأول رقم 50 بشارع أبي كامل بأمبروزو ومكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات، مشيرًا إلى إخلائه من السكان قبل سقوطه بيوم واحد.

وأشار"مرسى" فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن العقار المجاور له "خالٍ من السكان"، ويطل على شارع ياسر بن عامر انهار أيضًا، موضحًا أن العقار المنهار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 25 /2016.

وأضاف رئيس الحى، أنه يجري رفع أنقاض العقارات الثلاث المنهارة من الطريق العام، وإخطار شركات المرافق "المياه- الكهرباء – الغاز" لقطع خدماتها عن العقارات.