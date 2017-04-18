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بالصور.. ضبط طن دقيق مُدعم ورنجة مجهولة المصدر بالشرقية

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بالصور.. ضبط طن دقيق مُدعم ورنجة مجهولة المصدر بالشرقية ضبط طن دقيق مُدعم

الشرقية – فاطمة الديب

ضبطت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، كمية من الدقيق البلدي المُدعم؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز منشأة أبو عمر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، بضبط "عصام.م.ع.أص" مُقيم بقرية "السعدي" التابعة لدائرة مركز منشأة أبو عمر؛ لجلبه وتجميعه دقيق بلدى مُدعم من قبل الدولة، والاتجار فيه بالسوق السوداء.

ضبطت القوات المتهم وبحوزته ٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي طن، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم ١٢٠٢ منشأة أبو عمر لسنة 2017.

كما تم ضبط "م.ا.ا.ع" صاحب ثلاجة لحفظ وتجميد الأسماك بمدينة أبو حماد؛ لحيازته وعرضه للبيع 5 كرتونة سمك "هورس ماكريل" منتهية الصلاحية، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 9876 جنح أبو حماد لسنة 2017.

وضُبط "ع.م.ا" صاحب ثلاجة لحفظ وتجميد المواد الغذائية بأبو حماد؛ لحيازته وعرض 4 صناديق رنجة مجهولة المصدر، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9875 جنح أبو حماد لسنة 2017.

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