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السيطرة على حريق في محيط مبنى الإنقاذ النهري بدمياط

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السيطرة على حريق في محيط مبنى الإنقاذ النهري بدمياط السيطرة على حريق في محيط مبنى الإنقاذ النهري بدمياط

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في محيط مبنى الإنقاذ النهري

دمياط – محمد إبراهيم:

سيطرت قوات الحماية المدنية بدمياط، منذ قليل، على حريق محدود اندلع في محيط مبنى الإنقاذ النهري بمنطقة السنانية أمام محطة القطارات، اليوم الثلاثاء، بعد الدفع بسيارتي إسعاف ومطافئ، دون أن يسفر عن إصابات.

وامتدت ألسنة اللهب لتغطي منطقة كبيرة، ما دفع أهالي عزبة الجبانة إلى الإبلاغ عن الواقعة.

وانتقل ضباط مركز الشرطة إلى الموقع للسيطرة على النيران قبل وصولها إلى منطقة النوادي المجاورة لها.

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