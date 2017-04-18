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بالفيديو والصور- وزير الآثار يتحدث عن محتويات مقبرة الأقصر الجديدة

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مصراوي Masrawy

مقبرة الأقصر الجديدة (1)مقبرة الأقصر الجديدة (1)

مقبرة الأقصر الجديدة (2)مقبرة الأقصر الجديدة (2)

مقبرة الأقصر الجديدة (3)مقبرة الأقصر الجديدة (3)

مقبرة الأقصر الجديدة (4)مقبرة الأقصر الجديدة (4)

مقبرة الأقصر الجديدة (5)مقبرة الأقصر الجديدة (5)

مقبرة الأقصر الجديدة (6)مقبرة الأقصر الجديدة (6)

مقبرة الأقصر الجديدة (7)مقبرة الأقصر الجديدة (7)

مقبرة الأقصر الجديدة (8)مقبرة الأقصر الجديدة (8)

مقبرة الأقصر الجديدة (9)مقبرة الأقصر الجديدة (9)

مقبرة الأقصر الجديدة (10)مقبرة الأقصر الجديدة (10)

كتبت-نسمة فرج:

تصوير- أحمد طرانة:

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن المقبرة الفرعونية الجديدة التي تم اكتشافها بمنطقة دراع أبو النجا فى البر الغربى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، ترجع لأول مستشار فى الأسرة 18 ويدعى "أوسرحات".

وأضاف وزير الآثار، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون لايف، أن المقبرة الجديدة نجح اكتشافها فريق من بعثة مصرية خالصة، وتضم مئات المومياوات والتماثيل الفرعونية القديمة.

وأوضح العناني أن هذه المقبرة يطلق عليها 157 ووُجِدَ بها خبيئة أثرية جديدة تحتوى على 10 توابيت ومومياوات فرعونية، وألف تمثال من الأوشابتى، لافتا إلى أن سقف المقبرة يحتوى على نقوش ورسوم بألوان زاهية.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، ورئيس البعثة المصرية مكتشفة المقبرة، قال إن المقبرة رغم صغر حجمها، إلا أنها تضم مومياوات وتوابيت وماسكات بألوان زاهية وفي حالة جيدة جدًا، لافتًا إلى أنها تضم غرفتين وبئرًا بعمق 7 أمتار، فضلاً عن أن الكشف قاد لمقبرتين أخريين سيُعلن عن تفاصيلهما قريبًا.

وتقع منطقة ذراع أبو النجا، التي تعمل بها البعثة الأثرية المصرية، بين منطقتى الطارف والدير البحري الأثريتين على الجانب الغربي من جبانة طيبة، وكانت المنطقة جبانة لحكام طيبة من الأسرة السابعة عشرة وعائلاتهم، وأسفرت الحفريات الأثرية الجارية بالمنطقة عن العثور على عدد من القطع الأثرية المنقوشة والتوابيت الريشية والأسلحة المزخرفة والمجوهرات.

كما تم العثور في المنطقة على مقبرة الملكة إياح حتب والدة الملك أحمس الأول، ويوجد بمنطقة ذراع أبو النجا مقابر منقوشة مقطوعة في الحجر لكبار المسئولين في عصر الدولة الحديثة.

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