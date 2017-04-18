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بالصور- هكذا يقضى أوباما وزوجته وقت فراغهما

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مصراوي Masrawy

اوباما وميشيلاوباما وميشيل

اوباما وميشيل في رحلة بحريةاوباما وميشيل في رحلة بحرية

اوباما وميشيل في رحلة بحريةاوباما وميشيل في رحلة بحرية

اوباما وميشيل في رحلة بحريةاوباما وميشيل في رحلة بحرية

كتب - علي أحمد:

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يفضل الحياة الهادئة البعيدة عن الأضواء بعد 3 أشهر من مغادرة البيت الأبيض.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية صوراً لـ "أوباما" وزوجته ميشيل وهما يقضيان عطلة في بولينزيا الفرنسية، حيث تمتعا يوم من الاسترخاء في عرض البحر، على متن اليخت الفاخر Rising Sun، قبالة جزيرة موريا.

اللافت أن هذا اليخت استقطب العديد من المشاهير، أمن بينهم توم هانكس، ماريا كاري، جيمس باركر، بالإضافة إلى ليوناردو دي كابريو وستيفن سبيلبرج.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق على وشك البدء في استغلال وقت الفراغ الحالي، في العمل على كتابة مذكراته بعد توقيع صفقة بقيمة مليون دولار مع Penguin، لإصدار الكتاب.

 

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