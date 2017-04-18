إطلاق مبادرة "احترام الإنسان" في مناطق الوعظ بجميع محافظات الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات مبادرة "احترام الإنسان"، ضمن جهود الأزهر الشريف لتصحيح الأفكار المغلوطة والمضللة، وبيان الفهم الصحيح للإسلام ونظرته للإنسان بعيداً عن دينه ومذهبه وفكره.

وقال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المبادرة تستهدف بيان مكانة الإنسان كمخلوق عظيم كرمه الله لإنسانيته وبين أن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً.

ووجه الأمين العام، جميع مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية لتطبيق هذه المبادرة بمحاورها المختلفة.

وكشف عفيفي في بيان له الثلاثاء، أن المبادرة تؤكد حرية الإنسان في العقيدة والمذهب والفكر، وأن هذه الحرية مسؤولة وحق أصيل لكل إنسان فلا يقبل الإكراه له على اعتناق دين أو مذهب أو فكر معين.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى بيان احترام الإسلام بعيداً عن الجماعات والتيارات التي تعمل على المتاجرة بعقول الشباب وعواطفهم باسم الجهاد أو التكفير أو إقامة شرع الله أو الولاء والبراء.