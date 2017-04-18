في أول أيام موسم التوريد.. المنيا تحصد 27 ألف طن قمح

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، بدء موسم حصاد القمح بمدن وقرى المحافظة لمساحة 316 ألف فدان، مضيفًا أن إجمالي الكميات الموردة في اليوم الأول بلغت 27 ألف طن، من إجمالي المستهدف وقدره 415 ألف طن.

وأوضح "يوسف"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تحديد سعر شراء القمح المحلي بـ555 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة و22.5 قيراطًا، و565 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة و23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط.

وأفاد باقتصار تسويق محصول القمح المحلي موسم 2017 على الجهات الآتية: "الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري".