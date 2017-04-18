تشييع جنازة الشهيد الـ 18 في تفجير "المرقسية" بالإسكندرية.. اليوم

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بالإسكندرية، منذ قليل، تشييع جنازة الشهيد "كريم غطاس"، عصر اليوم الثلاثاء، بدير مارمينا العجايبي.

وأفاد بيان صادر عن البطريركية، أنه سجري دفن الشهيد في المقبرة الجماعية التي دُفن بها باقي الشهداء بدير مارمينا بصحراء كينج مريوط.

وأضاف البيان أن العزاء الجماعي للشهداء سيقام اليوم، بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة بمقر الكنيسة المرقسية.

كانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أعلنت استشهاد "كريم غطاس أندراوس"، داخل المستشفى متأثرًا بإصابته في تفجير الكنيسة المرقسية، ليرتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي خلال احتفالات "أحد الشعانين" إلى 18 شهيدًا و47 مصابًا.