ضمن مشروع "سترة".. إعادة تأهيل وبناء 99 منزلاً بمركز مطاي بالمنيا (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن تسليم الأهالي من الأسر الأولَى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية ادقاق المسك بكوم مطاي وأولاد الشيخ علي، وجرى إعادة هدمها وبناؤها وتجهيزها بالكامل ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي "سترة"، والممول من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

حضر تسليم المنازل المهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة مطاي، ووليد نادي رئيس مجلس قروي بردنوها، وخلف ممدوح التوني رئيس مجلس قروي ابوان، وعدد من أهالي القريتين.

ويستهدف المشروع بناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة السكن في تلك المجتمعات.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة مصر الخير، وبتمويل من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية، لتنفيذ مشروع سترة لتحسين بيئة السكن، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي.