أخبار عاجلة

خاص مع سيف: مراسل أون سبورت يوضح المناوشات بداخل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش -
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء وتُصدر بيان تحذيري للمواطنين بشأن تكون ظاهرة مناخية خطرة وتناشدهم بالآتي -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء -
الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم -
غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى -
«أبو الغيط» يبحث مع «القطراني» سبل حل الأزمة الليبية -
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر -
رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا -
وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضمن مشروع "سترة".. إعادة تأهيل وبناء 99 منزلاً بمركز مطاي بالمنيا (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعادة تأهيل وبناء 99 منزلاً بمركز مطاي بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن تسليم الأهالي من الأسر الأولَى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية ادقاق المسك بكوم مطاي وأولاد الشيخ علي، وجرى إعادة هدمها وبناؤها وتجهيزها بالكامل ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي "سترة"، والممول من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

حضر تسليم المنازل المهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة مطاي، ووليد نادي رئيس مجلس قروي بردنوها، وخلف ممدوح التوني رئيس مجلس قروي ابوان، وعدد من أهالي القريتين.

ويستهدف المشروع بناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة السكن في تلك المجتمعات.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة الخير، وبتمويل من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية، لتنفيذ مشروع سترة لتحسين بيئة السكن، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي.

إعادة تأهيل وبناء 99 منزلاً بمركز مطاي بالمنيا (2)

إعادة تأهيل وبناء 99 منزلاً بمركز مطاي بالمنيا (3)

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية

خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية

عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر

عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر

مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل

مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل

وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر

وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر