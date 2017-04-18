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ضبط إخواني بحوزته 8 زجاجات مولوتوف بالشرقية

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ضبط إخواني بحوزته 8 زجاجات مولوتوف بالشرقية ضبط إخواني بحوزته 8 زجاجات مولوتوف بالشرقية

مصراوي Masrawy

زجاجات مولوتوف

الشرقية – فاطمة الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد أعضاء جماعة الإخوان؛ بحوزته 8 زجاجات مولوتوف ومنشورات تحريضية خاصة بالجماعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط أحد أعضاء جماعة الإخوان، وبحوزته 8 زجاجات مولوتوف، ومنشورات خاصة بتنظيم الجماعة، وجار التنسيق مع الأمن الوطني للتحقيق مع المتهم.

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