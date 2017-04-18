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مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجًا ضد سياسات الحكومة في 3 أشهر

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مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجًا ضد سياسات الحكومة في 3 أشهر مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجًا ضد سياسات الحكومة في 3 أشهر

التحرير

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76% من مطالب المحتجين متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

المحتجون من أجل العمل يتصدرون المشهد الاحتجاجية

أصدرت مؤسسة "مؤشر الديمقراطية" تقريرًا اليوم الثلاثاء، عن حجم الاحتجاجات الاجتماعية التي خرجت بالشارع المصري خلال الربع الأول من العام في الفترة من شهر يناير حتى مارس 2017.

 وأوضح التقرير أن حجم الاحتجاجات تراجع عن العامين الماضيين، وشهدت الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بحسب التقرير 365 احتجاجًا بمتوسط 122 احتجاجًا شهريًا و4 احتجاجات يومية واحتجاج كل 6 ساعات.

 وأشار التقرير إلى أن شهر مارس تصدر الحركة الاحتجاجية بعدما شهد 159 احتجاجًا تلاه فبراير الذي شهد 111 احتجاجًا فيما جاء يناير في المرتبة الثالثة بـ 95 احتجاجًا بشكل مثَّل تراجعًا جذريًا للحراك الاحتجاجي.

وبيَّن التقرير أن حجم الاحتجاجات تراجع عن العامين الماضيين بنسبة 50%، حيث شهد الربع الأول من عام 2015 عدد 1353 احتجاجًا، بينما تراجعت الاحتجاجات بنسبة 46% لتصبح 733 احتجاجًا خلال عام 2016، ثم تراجعت بنسبة 50% لتصل لـ 365 احتجاجًا خلال الربع الأول من 2017 في .

 كما أشار التقرير إلى أن 76% من حجم الاحتجاجات كانت بسبب مطالب متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام 24% حجم الاحتجاجات المتعلقة بالاعتراض على الأوضاع السياسية منها تظاهرات رفض اتفاقية ترسيم الحود البحرية بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية

وتناول التقرير أهم الفئات التي اندلعت احتجاجاتهم في الفترة المشار إليها، وتبين أن احتجاجات المواطنين الاجتماعية ضد غلاء الأسعار وتقليل حصة الخبز على بطاقات ، واحتجاجات العمال بسبب الفصل التعسفي وتدني الأجور وتحسين علاقات العمل، أكثر الفئات خروجًا ضد سياسات أثرت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

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التحرير

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