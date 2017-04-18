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ننشر تفاصيل الضرائب على القيمة المضافة في الموازنة الجديدة

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ننشر تفاصيل الضرائب على القيمة المضافة في الموازنة الجديدة ننشر تفاصيل الضرائب على القيمة المضافة في الموازنة الجديدة

التحرير

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن ارتفاع حصيلة الضرائب المستهدفة على القيمة المضافة لتبلغ نحو 252.7 مليار جنيه، في مقابل نحو 172.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، أي بزيادة تبلغ نحو 80.4 مليار جنيه.

وفيما يلي حصيلة ضرائب القيمة المضافة المستهدفة في الموازنة الجديدة 2018:

أولا: الضريبة العامة على المبيعات:

يبلغ إجمالي حجم حصيلة الضرائب المستهدفة نحو 135.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 83.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة تبلغ نحو 51.8 مليار جنيه.

ويندرج تحت بند ضريبة المبيعات كل من الضريبة على السلع المحلية والمستوردة.

-الضريبة على السلع المحلية:

يبلغ إجمالي حجم الضرائب المستهدفة نحو 49.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 31.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، أي بزيادة تبلغ نحو 18 مليار جنيه.

-الضريبة على السلع المستوردة:

يبلغ إجمالي حجم الضرائب المستهدفة نحو 85.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 51.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، أي بزيادة تبلغ نحو 33.9 مليار جنيه.

ثانيا: الضريبة على سلع الجدول:

يبلغ إجمالي حجم الضرائب المستهدفة نحو 74.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 42.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة تبلغ نحو 32.4 مليار جنيه.

ويندرج تحت هذا البند كل من السجائر والتبغ بإجمالي ضرائب تبلغ نحو 54.9 مليار جنيه، والمنتجات البترولية بنحو 17.8 مليار جنيه، والسلع الأخرى بنحو 2 مليار جنيه.

ثالثا: الضريبة على الخدمات:

يبلغ إجمالي حجم الضرائب المستهدفة نحو 42.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 33.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة تبلغ نحو 8.4 مليار جنيه.

وتشمل ضريبة الخدمات كلا من:

-خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، والتي من المستهدف تحصيلها ضرائب بقيمة تبلغ نحو 11.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 6.8 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017، أي بزيادة تبلغ نحو 4.3 مليار جنيه.

-خدمات التشغيل للغير، والتي من المستهدف تحصيلها ضرائب بقيمة تبلغ نحو 16.3 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 13 مليار جنيه خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 3.3 مليار جنيه.

-الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية، والتي من المستهدف تحصيلها ضرائب بقيمة تبلغ نحو 9 مليارات جنيه خلال الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 7.1 مليار جنيه خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 2.1 مليار جنيه.

-الخدمات الأخرى، والتي من المستهدف تحصيلها ضرائب بقيمة تبلغ نحو 5.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 6.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

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