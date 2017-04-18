وفاة الحالة الثامنة في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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أعلنت الكنيسة المرقسية، اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثامنة في تفجير الكنيسة الذي وقع الأسبوع الماضي؛ متأثرا بجراحه.

وذكرت الكنيسة، في بيان لها، أن الحالة الثامنة لشخص يدعى كريم غطاس أندرواس، كان يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية، وسكنت الشظايا جسده.

وارتفع عدد شهداء الكنيسة المرقسية إلى 8، وهم جرجس غطاس عطا الله، حنان لمعي درياس، ميلاد نظيم جرجس، والطفلة لوسيندا كريستيان كمال، بيشوي عبد الملاك عيسى، نسيم فهيم بخيت، إبراهيم جرجس باخوم.

ومن المقرر أن تقيم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء اليوم، سرادق عزاء لضحايا وشهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، بقاعة المقر البابوي.