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«العربي للتنمية» يخصص 250 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية إلى إفريقيا

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«العربي للتنمية» يخصص 250 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية إلى إفريقيا «العربي للتنمية» يخصص 250 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية إلى إفريقيا

التحرير

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بحضور محمد عبدالعزيز، والدكتور شهاب مرزبان، مساعدي الوزيرة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السـنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية بالعاصمة المغربية "الرباط".

بحث الجانبان، الخطوات التنفيذية بشأن برنامج تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، حيث تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار فىيصورة خطوط ائتمان مقدمة من المصرف لتمويل الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية.

ناقش الجانبان، الجهود المبذولة من قبل المصرف في دعم التنمية في الدول الإفريقية ومن خلال التمويلات التي تمنح من خلال المصرف لهم، حيث يعد المصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة تملكها ثماني عشرة دولة عضو بجامعة الدول العربية، ويهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الإفريقية ودول العالم العربي.

وطالبت نصر، ضرورة زيادة الدعم المادي المقدم من المصرف للدول الإفريقية، معربةً عن حرص المصرية على تقوية العلاقات مع دول قارة إفريقيا، نظرًا لأهميتها وكونها تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية العربية، موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواجد مصري كبير في هذه الدول الإفريقية بمساندة جهود المصرف من خلال زيادة تواجد شركات المقاولات المصرية.

أشارت وزيرة الاستثمار - إلى أن مصر حريصة على دعم أواصر التعاون العربي المصري الإفريقي، والاهتمام بإرساء شراكة فاعلة بين الدول العربية عامة ومصر خاصةً التي تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة.


 

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التحرير

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