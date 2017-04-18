الذهب يواصل ارتفاعه.. وعيار 21 يسجل 648 جنيهًا

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واصل الذهب ارتفاعه، لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017 ليسجل عيار 21 نحو 648 جنيهًا للجرام.

بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 742 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 557 جنيهًا للجرام، وهيار 14 سجل نحو 432 جنيه للجرام وعيار 12 سجل نحو 370 جنيه للجرام.

أما أوقية الذهب، فقد سجلت نحو 23.103 جنيه وكيلو الذهب سجل نحو 742.855 جنيه، والجنيه الذهب سجل 5.200 جنيه.

وعن سوق المال العالمي، فقد سجل عيار 24 ارتفاعًا بنحو 748.58 جنيه، وعيار 21 نحو 655.02 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 561.45 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 436.67 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 374.29 جنيه.

فيما سجلت أوقية الذهب بأسواق المال العالمية نحو 23.281 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 748.582 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.240 جنيه.