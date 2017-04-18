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الصحة: 45 مصابًا باشتباه تسمم و14 غريقًا في شم النسيم

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الصحة: 45 مصابًا باشتباه تسمم و14 غريقًا في شم النسيم الصحة: 45 مصابًا باشتباه تسمم و14 غريقًا في شم النسيم

التحرير

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أعلنت اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة، عن إصابة 45 مواطنًا باشتباه تسمم غذائى، ووفاة 14 آخرين، نتيجة غرق بمحافظات الجمهورية، خلال احتفالات الربيع أمس الإثنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، إن مستشفيات الجمهورية استقبلت 45 مواطنا مصابين باشتباه تسمم غذائى، خرج منهم 23 حالة بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء، بينهم 13 من مستشفى جامعة الإسماعيلية، و10 من مستشفى إسنا المركزى.

وأضاف مجاهد، أن الحالات التى مازالت تتلقى العلاج حتى الآن 22 حالة بالمستشفيات التالية: "10 حالات ببولاق الدكرور، وحالة بقصر العينى وحالة بمركز سموم جامعة شبين الكوم، وحالتين بإسنا المركزى، و6 حالات ببنى سويف العام، وحالتين بالقنطرة غرب المركزى"، مؤكدًا على توافر الأدوية والأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.

وتابع، بأن 14 مواطنا توفوا أمس، وأصيب 2 آخرين، إثر حوادث غرق بمحافظات الجمهورية، حيث تم نقل حالتى الإصابة إلى مستشفيات فايد المركزى وبلطيم المركزى وهما يخضعان للعلاج والرعاية الطبية وحالتهما مستقرة، فيما تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة المستشفيات: "8 وفيات إلى مسشفيات السنبلاوين المركزى وميت غمر المركزى، و3 وفيات إلى مستشفيات أرمنت المركزى وإسنا المركزى، فيما تم نقل حالة وفاة إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام بمحافظة المنيا، وحالة وفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحالة أخرى إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية".

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التحرير

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