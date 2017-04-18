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أحمد مجاهد: يجب على مرتضى منصور أن يحترم مكانة نادي الزمالك

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أحمد مجاهد: يجب على مرتضى منصور أن يحترم مكانة نادي الزمالك أحمد مجاهد: يجب على مرتضى منصور أن يحترم مكانة نادي الزمالك

التحرير

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هاجم أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن أزمة مباراة للمقاصة.

وقال مجاهد في تصريحات إذاعية لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه محمد شبانة «يجب على مرتضى منصور، أن يحترم المكانه الكبيرة، التي يوجد فيها، كرئيس لنادي الزمالك».

وأضاف مجاهد، «أن ختم الاتحاد متاح لكل المسئولين داخل الجبلاية، لتسيير الأعمال داخل الاتحاد، مؤكدًا أن خطاب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة صدر في يوم لم يتواجد فيه داخل المجلس، سواء هو أو مجدي عبد الغني».

وتابع عضو الجبلاية «أن لجنة المسابقات هي المسئولة عن اتخاذ القرار النهائي في أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، مشيرًا إلى أن اللوائح واضحة بخصم ثلاث نقاط من الفريق المنسحب، بالإضافة لاعتباره مهزومًا في المباراة المنسحب منها، مع فرض غرامة 200 ألف جنيه».

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التحرير

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