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غالي يطير للسعودية ويغيب عن لقاء تليفونات بني سويف

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غالي يطير للسعودية ويغيب عن لقاء تليفونات بني سويف غالي يطير للسعودية ويغيب عن لقاء تليفونات بني سويف

التحرير

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يغيب حسام غالى، كابتن الفريق الأول بالنادي الأهلى عن تدريبات فريقه المقرر إقامتها عصر اليوم الثلاثاء، نظرًا لتواجده فى المملكة العربية لأداء مناسك العمرة.

واستغل قائد الأهلي حصول الفريق على إجازة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على أسوان فى الدورى العام، وحصل على إذن من الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى للسفر إلى السعودية، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مباراة  فريقه الودية المقرر إقامتها غدًا أمام تليفونات بني سويف.

يستعد الأهلى لمواجهة طنطا فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم.

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التحرير

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