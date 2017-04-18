كازاخستان تسعى لتوسيع دائرة الدول المراقبة لعملية أستانا للتسوية السورية

آستانا- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف ضرورة توسيع دائرة الدول المراقبة لعملية أستانا للتسوية السورية، وإشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم، الثلاثاء، عن عبد الرحمنوف قوله "من المهم مبدئيا بالنسبة لنا الآن توسيع دائرة المراقبين، والجانب الكازاخستاني يعمل على هذه المسألة مع الدول الضامنة لكي يكون بإمكان كافة الدول المعنية بتعزيز نظام وقف إطلاق النار".

وأضاف "طرحنا على الدول الضامنة، وخاصة على روسيا، مسألة إمكانية مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر، ونحن نهتم بأن يكون الاتحاد الأوروبي على اطلاع بمجريات عملية أستانا".

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات حول سوريا جرت في أستانا منتصف مارس الماضي، فيما من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة يومي 3 و4 مايو المقبل.