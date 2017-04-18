مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام السوري غرب حلب

حلب - ( د ب أ):

أحبطت فصائل المعارضة السورية هجوماً واسعا لقوات النظام والمسلحين الموالين لها غرب مدينة حلب وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة اليوم الثلاثاء .

وقال قائد عسكري في حركة أحرار الشام لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن "الثوار تصدوا لهجوم شنته قوات النظام والميليشيات الموالية لها على جبهة الراشدين وجبل شويحنة وجبل معارة وإكثار البذار شمال غرب حلب وقتلت 15 عنصراً من قوات النظام وسبعة من لواء القدس الفلسطيني الموالي لقوات النظام وأصابت العشرات منهم".

وأضاف أن " قوات النظام شنت أكثر من 30 غارة جوية استهدفت قرى وبلدات في ريفي حلب الشمالي والغربي".

وكانت هيئة تحرير الشام أعلنت أمس، الاثنين، عن مقتل العميد علي ديب قائد العملية العسكرية على جبهة الفاميلي هاوس غرب مدينة حلب إثر استهدافه أثناء جولة له على الجبهة.

وسيطرت قوات النظام والميليشيات الرديفة لها على كامل مدينة حلب منتصف شهر ديسمبر الماضي، بعد خروج آخر مقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية، وبقيت سيطرة المعارضة على بعض أحياء غرب حلب المرتبطة بالريف الشمالي والغربي .